«Украине необходимо четко дать понять, что она не сможет получить доступ к ядерному оружию. Такое развитие событий было бы неприемлемо не только для России, но и для многих других государств. Украинские власти никоим образом не пользуются необходимым доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности», — сказал он «РИА Новости».
Картайзер также выразил обеспокоенность по поводу заявлений некоторых стран, например Швеции, допускающих возможность ядерных ударов в Европе.
По его мнению, такие действия отражают недостаток доверия к гарантиям безопасности НАТО, к эффективности Договора о нераспространении и к поддержке Украины со стороны Запада, что является симптомом кризиса системы безопасности, сформировавшейся со времен холодной войны и утратившей доверие, но еще не замененной новой «архитектурой безопасности».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта сообщила, что первыми жертвами ядерного шантажа со стороны Украины станут страны Западной Европы. По словам дипломата, Киев будет не просто «требовать денег и орудия» у этих стран, а диктовать им условия по содержанию своего режима.
Украинский лидер Владимир Зеленский 26 марта заявил, что западные гарантии безопасности для Украины должны включать в себя передачу стране ядерного оружия. Он отметил, что Киеву необходимы четкие механизмы безопасности на фоне статуса РФ как ядерной державы.