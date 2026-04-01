Еще несколько зоопарков в Европе не смогут помочь манулу Тимофею с невестой

В зоопарке Роттердама, где живет самка манула по имени Пус, сообщили РИА Новости, что решение об образовании размножающейся пары может принять координатор Европейской программы разведения (EEP), исходя из генетических рекомендаций и численности животных. По словам представителя зоопарка Янно Веермана, за направление EEP по манулам отвечает Королевское зоологическое общество Шотландии (RZSS), его координатором является менеджер Дэвид Барклай. Все вопросы, касающиеся потенциальных пар манулов, решаются через него, сообщил Веерман.