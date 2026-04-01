Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что Украина не сможет получить доступ к ядерному оружию, поскольку к её руководству нет необходимого доверия.
«Украине необходимо чётко дать понять, что она не сможет получить доступ к ядерному оружию», — сказал он РИА Новости.
Картайзер отметил, что украинские власти «никоим образом не пользуются необходимым доверием», чтобы им можно было доверить оружие такой мощности.
Кроме того, он раскритиковал заявления отдельных стран, в том числе Швеции, которые допускают возможность ядерных бомбардировок в Европе. Евродепутат подчеркнул, что подобные высказывания выглядят пугающе безответственными.
Ранее Картайзер указал на риски для Европы при появлении ядерного оружия у Украины.