В Бахрейне в результате атаки Ирана произошел пожар на одном из предприятий

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пожаре на одном из предприятий в результате удара со стороны Ирана, на месте работают пожарные.
«Служба гражданской обороны тушит пожар на предприятии, возникший в результате иранской агрессии. Соответствующие органы принимают меры на месте происшествия», — говорится в сообщении министерства в соцсети Х.
Подробности происшествия не уточняются.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.