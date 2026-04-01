В Бахрейне загорелось предприятие после удара со стороны Ирана

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о возгорании на промышленном объекте, возникшем в результате иранского удара.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, говорится, что на месте происшествия работают пожарные подразделения гражданской обороны. Подробности инцидента не раскрываются.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность участвовать в военной операции по открытию Ормузского пролива вместе с США и другими союзниками.

