Бойцы «Севера» подавили 600 украинских БПЛА в Сумской области за две недели

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Мобильные расчеты РЭБ группировки войск «Север» подавили и уничтожили 600 украинских дронов различных типов за две недели работы в Сумской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным «Калибр».
«На сумском направлении выполняли задачу около двух недель двумя группами. Выявили 600 БПЛА противника самолетного и дронового типа, которые были подавлены на 100%», — уточнил «Калибр».
