Названы категории граждан, имеющие право на наследство независимо от завещания

Если у человека есть ближайшие родственники, имеющие право на наследство по закону, но в то же время покойный оставил завещание в пользу других наследников, вступают в действие нормы об обязательной доле, объяснил в беседе с RT адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов.
«Это призвано обеспечить права близких наследодателя на случай, если по завещанию имущество умершего отписано им другим людям, зачастую совершенно посторонним для семьи», — заявил собеседник RT.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации обязательная доля в наследстве предполагает гарантии наследования несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, прожившими с наследодателем и состоящие на его обеспечении не менее года до открытия наследства иждивенцам, а также его нетрудоспособным супругам и родителям, пояснил юрист.
«Все они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них по закону — независимо от завещания. Таким образом, кодекс защищает наследников первой очереди по закону: пенсионеров (даже если им не назначена пенсия), граждан предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), а также имеющих инвалидность», — добавил Барканов.
По его словам, обязательный наследник может быть ограничен в своём праве, если он признан недостойным.
«Доказывание в суде того, что человек не достоин наследования, — процесс трудоёмкий и изобилующий рядом специфических нюансов. Здесь учитываются не только противоправные действия в отношении наследодателя, но и ситуации, если человек пытался повлиять на состав наследства, например утаил часть имущества, скрыл деньги или препятствовал получению наследства другими. В этих случаях его могут признать недостойным наследником и полностью отстранить от наследования», — пояснил эксперт.
Собеседник RT подчеркнул, что наследование — дело добровольное.
«Если вам присудили обязательную долю в наследстве, от неё можно отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Отказ вместе с тем не может быть совершён в пользу наследника по завещанию. Сам по себе отказ автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права. Если обязательный наследник несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства», — заключил Барканов.
Ранее юрист объяснил, когда можно выписать человека из квартиры без его согласия.