Минно-взрывные травмы: названы причины гибели жителей ЛНР в 2022 году

Основными причинами гибели жителей Луганской Народной Республики в 2022 году стали минно-взрывные травмы и пулевые ранения, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.
По ее данным, в республике остаются как минимум два массовых захоронения — в районах Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, в ряде муниципалитетов под завалами разрушенных домов до сих пор находятся останки погибших.
Работы по извлечению тел продолжаются. В частности, в районе Лесной Дачи под Северодонецком недавно обнаружены останки 12 человек. Поисковые мероприятия проводятся межведомственной рабочей группой, занимающейся розыском захоронений, идентификацией погибших и увековечением их памяти.
Как отметила омбудсмен, в большинстве случаев причиной смерти становились минно-взрывные травмы. При этом фиксируются и другие причины гибели, включая последствия отсутствия медицинской помощи в условиях разрушенной инфраструктуры.
В регионе продолжается документирование обстоятельств гибели людей и работа по установлению их личности.
Межведомственная рабочая группа была создана в 2021 году. В 2024 году ее деятельность приостанавливалась, в 2025 году работа возобновлена. По ранее озвученным данным, с 2021 года в ЛНР извлечены останки около 1 575 погибших.
