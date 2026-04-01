Эксперт Михайлов: Прибалтика боится сама бить по РФ, используя для этого Украину

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что Киев активно этим пользуется, чтобы втянуть страны НАТО непосредственно в конфликт.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прибалтийские страны предоставляют воздушное пространство украинским беспилотникам для ударов по Ленинградской области, потому что боятся самостоятельно и непосредственно вести боевые действия. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Вряд ли сами латыши, литовцы или эстонцы реально отважатся самостоятельно запускать в сторону России средства воздушного нападения со своей территории, используя для этого Украину. Все-таки предоставление воздушного пространства и нанесение ударов — это абсолютно разные ипостаси», — сказал он.

По его мнению, Киев активно этим пользуется, в том числе с целью втянуть страны НАТО непосредственно в конфликт. «Пока Зеленский находится во главе режима в Киеве, вся его репрессивная и террористическая машина действует и будет действовать только в рамках противостояния с Российской Федерацией», — добавил эксперт.

На неделе с 23 по 29 марта прошла самая массированная атака БПЛА в Ленинградской области, где было сбито 235 дронов.

Как заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, атаковавшие Ленобласть украинские беспилотники самолетного типа могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

