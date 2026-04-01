По его словам, партия неоднократно выступала против ограничительных мер в отношении РФ, считая их не соответствующими статусу нейтрального государства.
«Эта позиция также была публично озвучена в ходе недавних парламентских дебатов по вопросу нейтралитета», — подчеркнул политик.
Аддор отметил, что отказ от принципов нейтралитета под давлением извне негативно сказывается на способности Швейцарии выступать в роли независимого посредника на международной арене. Политик также добавил, что для него это не только вопрос нейтралитета, но и ответственности перед собственными гражданами. Швейцарская политика, по его убеждению, должна в первую очередь служить интересам страны и её жителей, а не диктоваться программами, разработанными в Брюсселе или Вашингтоне.
В условиях, когда товарные рынки испытывают колоссальное давление, а домохозяйства и бизнес уже сталкиваются с ростом цен, Швейцария, по мнению парламентария, должна сохранять свободу манёвра и диверсифицировать каналы поставок.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Причиной этому стала блокировка Киевом нефтепровода «Дружба», по которому российскую нефть поставляют в Европу. По словам Фицо, интересы Украины не должны ставиться выше интересов Словакии.
