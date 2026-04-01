Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев попытается затянуть возобновление работы «Дружбы», заявили в МИД

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Киевский режим при попустительстве ЕС попытается затянуть возобновление работы нефтепровода «Дружба», заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Всё указывает на то, что украинские власти при попустительстве евробюрократов постараются максимально затянуть возвращение трубопровода в эксплуатацию», — сказал Тяпкин, комментируя проведение экспертизы нефтепровода представителями Чехии и Словакии.

Он подчеркнул, что остановка транспортировки нефти по «Дружбе» уже привела к значительным трудностям в экономиках Словакии и Венгрии.

Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше