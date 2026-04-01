«Всё указывает на то, что украинские власти при попустительстве евробюрократов постараются максимально затянуть возвращение трубопровода в эксплуатацию», — сказал Тяпкин, комментируя проведение экспертизы нефтепровода представителями Чехии и Словакии.
Он подчеркнул, что остановка транспортировки нефти по «Дружбе» уже привела к значительным трудностям в экономиках Словакии и Венгрии.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.