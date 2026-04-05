Компании из Китая начали торговать «разведданными» об армии США

Компаниям из КНР стали доступны подробные сведения о размещенном на американских базах оборудовании, о передвижении авианосных групп ВС США, а также детальные схемы подготовки боевых самолетов к ударам по Тегерану.
Часть китайских фирм оказалась связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Они объединяют ИИ с данными из открытых каналов и утверждают, что такая информация способна «раскрыть» передвижения американских войск.
Издание отмечает, что, несмотря на дистанцирование Пекина от конфликта в Иране, компании страны, появившиеся в последние пять лет в рамках инициативы по использванию частного искусственного интеллекта в военных целях, получают выгоду от этой войны. Эксперты с американской стороны не могут сойтись во мнениях, что подобные инструменты являются реальной угрозой, но считают, что рост таких предложений говорит о растущем риске для безопасности и демонстрирует стремление КНР показать мощь своих разведывательных возможностей.