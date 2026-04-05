Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании из Китая начали торговать «разведданными» об армии США

Китайские компании начали торговать данными по вооружению и перемещению подразделений армии США, задействованных в конфликте на Ближнем Востоке. Причем информацию предприниматели добывают из открытых источников, а обрабатывают ее через ИИ, на основе этого получая «разведданные», передает The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

Компаниям из КНР стали доступны подробные сведения о размещенном на американских базах оборудовании, о передвижении авианосных групп ВС США, а также детальные схемы подготовки боевых самолетов к ударам по Тегерану.

Часть китайских фирм оказалась связана с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Они объединяют ИИ с данными из открытых каналов и утверждают, что такая информация способна «раскрыть» передвижения американских войск.

Издание отмечает, что, несмотря на дистанцирование Пекина от конфликта в Иране, компании страны, появившиеся в последние пять лет в рамках инициативы по использванию частного искусственного интеллекта в военных целях, получают выгоду от этой войны. Эксперты с американской стороны не могут сойтись во мнениях, что подобные инструменты являются реальной угрозой, но считают, что рост таких предложений говорит о растущем риске для безопасности и демонстрирует стремление КНР показать мощь своих разведывательных возможностей.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин обвинила США и Израиль в фактическом перекрытии Ормузского пролива. Она назвала незаконными военные операции против Ирана.

