В Крыму назвали заявление Каллас о России гадостью

РИА Новости: Константинов назвал гадостью слова Каллас о нападениях России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гадостью и попыткой очернить Россию заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы «нападениях» РФ на другие страны.

Каллас в интервью агентству РБК-Украина заявила о якобы «нападениях» России на несколько десятков стран, в том числе в Африке.

«Каллас — это человек, который совершенно не знаком с историей. Это попытка с её стороны очередными гадостями очернить наше прошлое. Ее слова — признак отсутствия политической культуры», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, Каллас скоро в своих измышлениях дойдёт до такого абсурда, что объявит 22 июня днём нападения Советского Союза на фашистскую Германию.

Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы «калласальными», и представил для Каллас «краткий курс военной истории России». Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше