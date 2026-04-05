СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гадостью и попыткой очернить Россию заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы «нападениях» РФ на другие страны.
Каллас в интервью агентству РБК-Украина заявила о якобы «нападениях» России на несколько десятков стран, в том числе в Африке.
«Каллас — это человек, который совершенно не знаком с историей. Это попытка с её стороны очередными гадостями очернить наше прошлое. Ее слова — признак отсутствия политической культуры», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Каллас скоро в своих измышлениях дойдёт до такого абсурда, что объявит 22 июня днём нападения Советского Союза на фашистскую Германию.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы «калласальными», и представил для Каллас «краткий курс военной истории России». Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.