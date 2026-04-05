NBC: несколько человек пострадали при наезде авто на участников парада в США

Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на участников парада в честь лаосского Нового года в американском штате Луизиана, передаёт NBC News.

Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на участников парада в честь лаосского Нового года в американском штате Луизиана, передаёт NBC News.

«Несколько человек получили травмы, некоторые из них, предположительно, серьёзные», — сообщили в офисе шерифа округа Иберия.

По данным службы скорой помощи Acadian Ambulance, 11 человек были доставлены в больницу наземным транспортом, ещё двое — воздушным.

«По результатам предварительного расследования, похоже, что это не было преднамеренным действием», — добавили в офисе шерифа.

Водитель задержан. Проводится расследование.

Ранее во французском заморском департаменте Гваделупа при наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке пострадали 19 человек.

