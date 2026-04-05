Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: США бомбят районы Ирана, где может находиться пилот сбитого F-15

США наносят удары по районам Ирана, где, предположительно, может находиться американский пилот сбитого истребителя F-15, пишет Tasnim со ссылкой на источник.

По данным иранского агентства, Вашингтон потерял надежду найти члена экипажа самолёта и «пытается его убить».

Отмечается, что вечером американские истребители нанесли удары по некоторым районам, где, как считается, может находиться пилот.

3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном. Один из членов экипажа был спасён, поиски второго продолжаются.

Также сообщалось, что иранские военные обстреляли задействованные в поиске F-15 американские вертолёты.

Издание The Telegraph писало, что судьба пропавшего пилота F-15E может изменить ход войны в Иране.

