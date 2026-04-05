Tasnim: США бомбят районы Ирана, где может находиться пилот сбитого F-15

По данным иранского агентства, Вашингтон потерял надежду найти члена экипажа самолёта и «пытается его убить».
Отмечается, что вечером американские истребители нанесли удары по некоторым районам, где, как считается, может находиться пилот.
3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном. Один из членов экипажа был спасён, поиски второго продолжаются.
Также сообщалось, что иранские военные обстреляли задействованные в поиске F-15 американские вертолёты.
Издание The Telegraph писало, что судьба пропавшего пилота F-15E может изменить ход войны в Иране.