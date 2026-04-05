WP: китайские компании продают дополненные ИИ данные об армии США

Китайские компании на фоне конфликта на Ближнем Востоке начали торговать дополненными ИИ данными по вооружению и перемещению подразделений армии США, утверждает The Washington Post.
«Китайские фирмы… объединяют искусственный интеллект с данными из открытых источников, чтобы, по их утверждению, “выявить” передвижения американских войск», — говорится в материале.
Отмечается, что в постах китайских компаний в соцсетях подробно описывались оборудование на базах США, передвижения американских авианосных групп и детальные схемы подготовки к ударам по Тегерану.
Как пишет издание, частные компании уже давно используют данные из открытых источников для анализа рынка.
«Но благодаря растущим возможностям искусственного интеллекта у китайских компаний эти инструменты становятся всё более эффективными, что усугубляет проблему сокрытия военных операций США от противников», — добавляет газета.
По данным издания, американские чиновники и эксперты в области разведки расходятся во мнениях относительно того, представляет ли это реальную угрозу и действительно ли данные могут использовать противники США.
Ранее США назвали Россию, Китай и Иран в числе основных угроз нацбезопасности.