Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили о гибели трех человек при ракетной атаке

Губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед не исключил, что число жертв может значительно увеличиться.

РАБАТ, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека убиты в результате ракетной атаки в горной местности района Кохгилуйе, расположенном на юго-западе Ирана. Об этом сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

«Около часа назад один из горных районов Кохгилуйе подвергся ракетному обстрелу со стороны американо-израильских сил», — указал глава провинции, слова которого привело агентство Tasnim. Он добавил, что «на данный момент известно также о двух раненых, но точное число погибших и пострадавших не установлено». Губернатор не исключил, что их число может значительно увеличиться.

Как отмечает Tasnim, бомбардировка проведена в той местности, где некоторое время назад был сбит истребитель США F-15. По данным американской стороны, один пилот был спасен, судьба второго до сих пор неизвестна.

