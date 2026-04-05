В Иране заявили о гибели трех человек при ракетной атаке

РАБАТ, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека убиты в результате ракетной атаки в горной местности района Кохгилуйе, расположенном на юго-западе Ирана. Об этом сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.
«Около часа назад один из горных районов Кохгилуйе подвергся ракетному обстрелу со стороны американо-израильских сил», — указал глава провинции, слова которого привело агентство Tasnim. Он добавил, что «на данный момент известно также о двух раненых, но точное число погибших и пострадавших не установлено». Губернатор не исключил, что их число может значительно увеличиться.
Как отмечает Tasnim, бомбардировка проведена в той местности, где некоторое время назад был сбит истребитель США F-15. По данным американской стороны, один пилот был спасен, судьба второго до сих пор неизвестна.