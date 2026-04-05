В Дагестане 25 человек госпитализировали с признаками отравления

В селе Карабудахкент госпитализировали 25 человек с признаками отравления, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Об этом представители ведомства написали в Telegram-канале.

В настоящий момент на месте инцидента работает специальная противоэпидемическая бригада, которая устанавливает точные причины ухудшения самочувствия местных жителей.

При этом эксперты опровергли распространяемые слухи о массовых отравлениях из-за некачественной воды в Каспийске. На фоне временного помутнения жидкости после обильных осадков гражданам настоятельно рекомендовали использовать только кипячёную или бутилированную воду.

«На текущий момент госпитализированы 25 человек. Состояние пациентов оценивается как стабильное, тяжёлых случаев нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СУ СК России по республике сообщили, что массовое отравление жителей Дагестана послужило основанием для проведения процессуальной проверки.