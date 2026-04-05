KADN: при наезде авто на участников парада в Луизиане пострадали 15 человек

При наезде автомобиля на участников парада в честь лаосского Нового года в американском штате Луизиана пострадали не менее 15 человек, передаёт местный телеканал KADN TV.
«Пострадавшие были доставлены в больницы Лафайетта для оказания медицинской помощи. Некоторые из них находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
Водитель задержан. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается.
