Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: в Иране три человека погибли при ракетном ударе по горному району

На юго-западе Ирана в результате ракетного удара по горной местности погибли по меньшей мере три человека, сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

На юго-западе Ирана в результате ракетного удара по горной местности погибли по меньшей мере три человека, сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление чиновника.

«Один из горных районов Кохгилуйе подвергся ракетному обстрелу со стороны американо-израильских сил», — заявил губернатор.

В настоящий момент власти официально подтвердили информацию о трёх погибших, ещё двое граждан получили ранения.

При этом глава региона подчеркнул, что точное количество пострадавших всё ещё устанавливается, их число может значительно возрасти.

Ранее Tasnim сообщило, что США наносят удары по районам Ирана, где, предположительно, может находиться американский пилот сбитого истребителя F-15.

