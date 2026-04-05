ТАСС: истребители ВВС Израиля преодолели звуковой барьер над Бейрутом

БЕЙРУТ, 5 апреля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство ливанской столицы со стороны моря и пролетели несколько раз над городом на малой высоте. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.