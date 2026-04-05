ТАСС: истребители ВВС Израиля преодолели звуковой барьер над Бейрутом

Самолеты несколько раз пролетели над городом, вызвав панику среди местных жителей.

БЕЙРУТ, 5 апреля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство ливанской столицы со стороны моря и пролетели несколько раз над городом на малой высоте. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«Неприятельские самолеты как минимум дважды преодолели звуковой барьер над Бейрутом и его южными окраинами, вызвав сильные воздушные хлопки, — отметил он. — Появление в небе над столицей в ночные часы низколетящих истребителей вызвало панику среди жителей».

1 апреля израильский удар по району Джнах на юге Бейрута привел к гибели 6 человек, еще 21 получил ранения.