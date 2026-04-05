SHOT: взрывы слышны в Нижегородской области

Серия взрывов прогремела над Кстово Нижегородской области, пишет Telegram-канал SHOT.
«За 20 минут было слышно не менее пяти-шести взрывов в разных частях города», — говорится в публикации.
По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку БПЛА.
Официальная информация о возможных последствиях не поступала.
Ранее в Самарской области закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА.
План «Ковёр» введён также в Пензенской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.