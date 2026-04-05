В Кувейте после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий комплекс

В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем комплексе.

В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем комплексе.

Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на компанию Kuwait Petroleum Corporation.

«После атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе», — говорится в публикации.

Пострадавших нет.

Ранее иранские военные нанесли удары по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ.

