В Кувейте после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий комплекс

В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем комплексе.
Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на компанию Kuwait Petroleum Corporation.
«После атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе», — говорится в публикации.
Пострадавших нет.
Ранее иранские военные нанесли удары по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ.
