В Иране три человека погибли при ударах по провинции Ардебиль

В результате авиационных ударов по территории провинции Ардебиль на северо-западе Ирана погибли как минимум три мирных жителя, сообщил заместитель губернатора региона.
Передаёт агентство Tasnim.
«В результате недавних нападений… погибли по меньшей мере три человека», — сообщил представитель властей провинции.
В опубликованных материалах отмечается, что атаке с воздуха подверглись сразу несколько районов субъекта.
В настоящий момент официально подтверждена информация о трёх раненых.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Ирана в результате ракетного удара по горной местности погибли три человека.