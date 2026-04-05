Аракчи: отсутствие реакции на атаки по Ирану подрывает престиж МАГАТЭ

Аракчи подчеркнул, что Иран рассматривает удары США и Израиля по мирной ядерной инфраструктуре, в том числе по АЭС в Бушере, как незаконные. В обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу он указал на потенциальные угрозы для здоровья людей и окружающей среды, включая риск радиоактивного загрязнения.