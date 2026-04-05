Аракчи: отсутствие реакции на атаки по Ирану подрывает престиж МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил недовольство реакцией генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атаки по иранским ядерным объектам. По его мнению, недостаточно активная позиция главы агентства негативно сказывается как на его личной репутации, так и на авторитете всей организации.
Аракчи подчеркнул, что Иран рассматривает удары США и Израиля по мирной ядерной инфраструктуре, в том числе по АЭС в Бушере, как незаконные. В обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу он указал на потенциальные угрозы для здоровья людей и окружающей среды, включая риск радиоактивного загрязнения.
При этом иранская сторона считает, что ни Совет Безопасности ООН, ни руководство МАГАТЭ не предприняли достаточных шагов для предотвращения подобных инцидентов.
Отдельно глава иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал Гросси за раскрытие конфиденциальных сведений, касающихся гарантий безопасности и мирной ядерной программы страны.
По его оценке, подобные действия могут быть использованы противниками Ирана и привести к новым атакам на объекты, находящиеся под международным контролем, что в итоге подрывает доверие к системе гарантий и нейтральности агентства.
Ранее в Иране сообщили, что после атаки США и Израиля на АЭС «Бушер» погиб один из её сотрудников.