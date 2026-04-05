Пропавшую семью Усольцевых будут искать с помощью металлоискателей

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых планируют искать с применением профессиональных металлоискателей, сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Об этом представители организации рассказали журналистам РИА Новости.

К поисковой операции при необходимости могут привлечь беспилотную авиацию. При этом использование кинологических расчётов сейчас считается малоэффективным: из-за активного таяния снежного покрова собаки вряд ли смогут взять след.

Специалисты подчеркнули, что специальное оборудование с функцией разделения металлов станет важным подспорьем, однако ключевую роль продолжают играть обычные волонтёры.

«Главный ресурс и инструмент в поисках — это, конечно, люди», — сказали в организации.

3 апреля стало известно, что поиски семьи Усольцевых возобновятся в мае.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

