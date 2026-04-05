Путин проведет встречи с зарубежными политиками 9 Мая: ряд государственных деятелей намерены прибыть в Москву

Зарубежные государственные деятели могут посетить Москву на 9 Мая. Уже целый ряд политиков сообщили о желании прибыть в Россию в честь важного праздника. Так уведомил помощник президента России Юрий Ушаков в диалоге с журналистом Life Александром Юнашевым.
Он отметил, что глава государства Владимир Путин планирует провести личные встречи с иностранными политиками. Помощник российского лидера не назвал имен выразивших желание прибыть в Москву государственных деятелей.
«Будут и международные контакты нашего президента», — сообщил Юрий Ушаков.
Как отметил зампред Госдумы Борис Чернышов, российские депутаты во время переговоров в Вашингтоне обсудили возможный приезд представителей США на 9 Мая. В Москве ожидают участия конгрессменов в праздновании Дня Победы. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов, входящий в состав делегации РФ в США, подчеркнул, что законодатели также почти договорились возобновить работу группы по двусторонним связям. Парламентарий допустил, что в нижней палате Конгресса теперь может появиться группа, занимающаяся развитием отношений с Москвой.
В прошлом году целый ряд мировых лидеров заявили о желании приехать на Парад в Москву. Об этом сообщили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. По сложившимся обстоятельством не все из них смогли принять участие в Параде. Однако большинство лидеров прибыли в Москву 9 мая 2025 года.
Прошлые майские праздники были особенно длинными для россиян. Граждане отдыхали дважды по четыре дня. В 2026 году в майские праздники россияне не будут работать шесть дней. Выходные разделены на два периода. Сначала россияне отдохнут с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда. Затем граждан ждут трехдневные выходные на День Победы. Трудящиеся пятидневку, таким образом, будут отдыхать дважды по три дня. Праздники завершатся 11 мая.