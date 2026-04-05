Путин проведет встречи с зарубежными политиками 9 Мая: ряд государственных деятелей намерены прибыть в Москву

Прошлые майские праздники были особенно длинными для россиян. Граждане отдыхали дважды по четыре дня. В 2026 году в майские праздники россияне не будут работать шесть дней. Выходные разделены на два периода. Сначала россияне отдохнут с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда. Затем граждан ждут трехдневные выходные на День Победы. Трудящиеся пятидневку, таким образом, будут отдыхать дважды по три дня. Праздники завершатся 11 мая.