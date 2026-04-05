Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проведет встречи с зарубежными политиками 9 Мая: ряд государственных деятелей намерены прибыть в Москву

Ушаков: в Москву на 9 Мая планируют прибыть иностранные политики.

Источник: Комсомольская правда

Зарубежные государственные деятели могут посетить Москву на 9 Мая. Уже целый ряд политиков сообщили о желании прибыть в Россию в честь важного праздника. Так уведомил помощник президента России Юрий Ушаков в диалоге с журналистом Life Александром Юнашевым.

Он отметил, что глава государства Владимир Путин планирует провести личные встречи с иностранными политиками. Помощник российского лидера не назвал имен выразивших желание прибыть в Москву государственных деятелей.

«Будут и международные контакты нашего президента», — сообщил Юрий Ушаков.

Как отметил зампред Госдумы Борис Чернышов, российские депутаты во время переговоров в Вашингтоне обсудили возможный приезд представителей США на 9 Мая. В Москве ожидают участия конгрессменов в праздновании Дня Победы. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов, входящий в состав делегации РФ в США, подчеркнул, что законодатели также почти договорились возобновить работу группы по двусторонним связям. Парламентарий допустил, что в нижней палате Конгресса теперь может появиться группа, занимающаяся развитием отношений с Москвой.

В прошлом году целый ряд мировых лидеров заявили о желании приехать на Парад в Москву. Об этом сообщили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. По сложившимся обстоятельством не все из них смогли принять участие в Параде. Однако большинство лидеров прибыли в Москву 9 мая 2025 года.

Прошлые майские праздники были особенно длинными для россиян. Граждане отдыхали дважды по четыре дня. В 2026 году в майские праздники россияне не будут работать шесть дней. Выходные разделены на два периода. Сначала россияне отдохнут с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда. Затем граждан ждут трехдневные выходные на День Победы. Трудящиеся пятидневку, таким образом, будут отдыхать дважды по три дня. Праздники завершатся 11 мая.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше