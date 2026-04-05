Два американских сенатора раскритиковали визит российских депутатов в США

Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Викер и сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин раскритиковали визит депутатов Госдумы в США.

«Делегация прибыла на территорию США с единственной целью — продвигать стратегические интересы Кремля, в том числе осуществлять сбор дополнительной разведывательной информации», — говорится в письме, которое сенаторы направили госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Викер и Шахин указали на поддержку Россией Ирана в конфликте на Ближнем Востоке, а также отметили, что члены делегации находятся под санкциями США.

Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что первая встреча депутатов Госдумы и американских конгрессменов прошла лучше, чем ожидалось.

Конгрессвумен в США Анна Паулина Луна отметила, что намерена продолжать диалог с Россией. Она также сообщила, что члены конгресса США рассматривают возможность ответного визита в Москву.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше