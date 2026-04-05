«В любом формате»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило украинское издание «Страна».
Во время общения с украинским лидером Эрдоган предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.
— Нам нужен мир. Мы сделаем все ради этого. Мы поговорили с Эрдоганом. Он тоже говорит о мире, нам нужно поговорить завтра и использовать все ценности и дипломатические усилия. Президент Турции хочет провести переговоры здесь. Я всегда говорил, что мы готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате, — заявил Зеленский, передает RT.
Также Реджеп Эрдоган в рамках переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Он уточнил, что Анкара считает важным обеспечение надежности энергоснабжения, а также придает огромное значение безопасности судов в Черном море.
Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса, и сделать это надо было «еще вчера». Об этом 3 апреля высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.