Отец Илона Маска назвал Вашингтон гетто по сравнению с Москвой

Столица США за последние годы пришла в серьёзный упадок и превратилась в гетто на фоне Москвы, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
На фоне российской столицы Вашингтон сегодня выглядит дёшево и неухоженно, рассказал Маск. Он подчеркнул, что подобная деградация связана не с самим городом, а с крайне низким качеством управления.
Развивая эту мысль, Маск подверг жёсткой критике политику представителей Демократической партии. В качестве примера он привёл губернатора Вирджинии, который в первый же день работы ввёл десятки новых налогов и существенно повысил зарплаты чиновникам.
«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто. Демократы — насколько же они глупы?» — добавил он.
Ранее Эррол Маск назвал Москву привлекательным городом и признался, что мог бы задуматься о переезде в Россию.