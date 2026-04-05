Командир Тихон: «Гиацинт-Б» тремя ударами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 5 апреля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в Херсонской области нанес огневое поражения по пункту управления беспилотниками и укрытию, где находился личный состав ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир взвода 227-й артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии с позывным Тихон.
«Мы отработали по пункту управления беспилотных летательных аппаратов. Воздушная разведка доложила, откуда производились запуски FPV противника, где была замечена его живая сила. Расчет осуществил наведение по указанным координатам и произвел три прицельных выстрела. Цель поражена», — отметил он.
Тихон добавил, что расчет «Гиацинт-Б» эффективно выполняет задачи по уничтожению позиций украинских боевиков на правом берегу Днепра. Рекордная цель — артиллерийское орудие противника, уничтоженное на расстоянии порядка 28 км.
«Мы работали комбинированно вместе с беспилотными летательными аппаратами. Как показывает практика — это более эффективно сейчас», — пояснил офицер.