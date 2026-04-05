Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Тихон: «Гиацинт-Б» тремя ударами уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие также ликвидировали живую силу украинской армии под Херсоном, рассказал он.

ГЕНИЧЕСК, 5 апреля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в Херсонской области нанес огневое поражения по пункту управления беспилотниками и укрытию, где находился личный состав ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир взвода 227-й артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии с позывным Тихон.

«Мы отработали по пункту управления беспилотных летательных аппаратов. Воздушная разведка доложила, откуда производились запуски FPV противника, где была замечена его живая сила. Расчет осуществил наведение по указанным координатам и произвел три прицельных выстрела. Цель поражена», — отметил он.

Тихон добавил, что расчет «Гиацинт-Б» эффективно выполняет задачи по уничтожению позиций украинских боевиков на правом берегу Днепра. Рекордная цель — артиллерийское орудие противника, уничтоженное на расстоянии порядка 28 км.

«Мы работали комбинированно вместе с беспилотными летательными аппаратами. Как показывает практика — это более эффективно сейчас», — пояснил офицер.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше