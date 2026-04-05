KUNA: БПЛА атаковал комплекс министерств Кувейта

БПЛА атаковал комплекс министерств Кувейта, сообщает агентство KUNA со ссылкой на заявление Министерства финансов.
Отмечается, что атака привела к серьёзному материальному ущербу.
«Принято решение, что в воскресенье сотрудники комплекса будут работать удалённо, а приём посетителей в этот день будет отложен», — говорится в публикации.
Пострадавших нет.
Ранее в Кувейте после атаки беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем комплексе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше