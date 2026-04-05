Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают подростков под предлогом обновления электронных дневников

Мошенники обманывают школьников от лица представителей центров образования под предлогом перехода на новые электронные дневники.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники звонят учащимся и сообщают о переходе на усовершенствованную платформу электронных дневников. Для завершения регистрации они просят продиктовать код из смс, после чего разговор прерывается.

Вскоре подростку перезванивает другой неизвестный. Он заявляет, что у родителей возникли проблемы с банковскими счетами: якобы с их карты был совершён перевод в недружественную страну, что грозит уголовным делом.

Аферисты убеждают несовершеннолетнего отправить деньги на проверку, чтобы «избежать наказания». Введённый в заблуждение подросток отдаёт деньги — и семья лишается накоплений.

Ранее детский психолог, заслуженный педагог-наставник Яна Тузова рассказала, какие изменения в поведении ребёнка могут сигнализировать о влиянии мошенников.