В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников

Власти официально отменили ранее объявленную угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на регион, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Объявлен отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области», — заявил Федорищев.
Ранее воздушное пространство над регионом было временно закрыто на всех высотах из-за угрозы подлёта беспилотников.
Также план «Ковёр» вводили в Пензенской области.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.