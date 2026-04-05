Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников

Власти официально отменили ранее объявленную угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на регион, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

«Объявлен отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области», — заявил Федорищев.

Ранее воздушное пространство над регионом было временно закрыто на всех высотах из-за угрозы подлёта беспилотников.

Также план «Ковёр» вводили в Пензенской области.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше