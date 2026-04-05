Минпросвещения определило 16 обязательных школьных предметов

Министерство просвещения включило 16 обязательных дисциплин в проект нового образовательного стандарта для старшеклассников.
Об этом журналистам РИА Новости сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
«В проекте нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов», — сказал он.
В перечень вошли математика, литература, история, физика, химия, география и другие базовые науки. При этом изучение родной речи и второго иностранного языка будет осуществляться исключительно по заявлению родителей и при наличии соответствующих условий в конкретной школе.
Костенко подчеркнул, что руководство учебных заведений не имеет права принуждать ребёнка к освоению дополнительных языков против воли семьи. Однако в случае соблюдения всех требований для признания дисциплины обязательной, итоговая оценка пойдёт в аттестат.
Ранее в Минпросвещения заявили, что 11-летнее обучение в школах зарекомендовало себя как полностью отвечающее потребностям детей.