Израильская армия заявила об очередном ракетном пуске из Ирана

По данным портала Ynet, сирены сработали в северной части страны.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о выявлении очередного ракетного пуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. Соответствующую информацию израильские военные опубликовали в своем Telegram-канале.

ЦАХАЛ занимается перехватом ракет. По данным портала Ynet, сирены сработали в северной части страны.

Предыдущее предупреждение о пусках было опубликовано в 01:37 мск.

