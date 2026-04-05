ČN: задержаны ещё двое подозреваемых в поджоге оборонного предприятия в Чехии

Полиция задержала ещё двух подозреваемых в поджоге на территории компании LPP Holding в Чехии.
Об этом сообщает České Noviny.
Отмечается, что оба задержанных являются иностранцами. Их гражданство не уточняется.
Один из них был задержан в Чехии, другой — в Болгарии.
Всего по делу о поджоге задержано семь человек.
Пожар в промзоне в чешском городе Пардубице затронул один из складов компании LPP Holding, производящей беспилотные системы, авионику и другое военное оборудование, поставляемое, кроме прочего, на Украину.
Ответственность взяла на себя пропалестинская группировка The Earthquake Faction.