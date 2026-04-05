Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США говорят неправду о переговорах с Ираном

Власти США распространяют недостоверную информацию об успешном ходе переговоров, которые Вашингтон якобы проводит с Тегераном, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Эксперт уверен, что никто из команды Белого дома не контактирует с иранской стороной.
«Если они посылают сообщения в Пакистан, а Пакистан передает их Ирану, то иногда Иран принимает сообщение. Они говорят: “О, это хорошо”. А в другие разы говорят: “Нам вообще не интересно то, что они там хотят сказать”. Вот так обстоят дела с переговорами», — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.
По словам Джонсона, что иранское руководство дало ясно понять, что не собирается выполнять какие-либо требования США. Он также назвал условия, выполнения которых добивается Тегеран.
«Позиция Ирана совершенно ясна и четко изложена. Как минимум, нужно вывести все американские базы и все военное присутствие США из Персидского залива, снять все санкции и выплатить репарации. Я бы сказал, это три основных пункта», — отметил эксперт.
Иран, как считает аналитик, хочет сделать эти условия постоянными и не стремится заключить сделку. Он подчеркнул, что иранские власти намерены продолжать свой курс.
Напомним, ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не отказывался от переговоров в Пакистане. Вместе с тем, как пояснил министр, иранскую сторону волнуют условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что американские средства массовой информации искажают позицию Ирана в отношении переговоров.