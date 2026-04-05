Келин пообещал Лондону сюрприз от России за попытки захватить суда

Россия ответит на попытки Великобритании захватить суда.

Источник: Комсомольская правда

Попытки Великобритании захватить суда, связанные с Россией, не останутся без ответа. Об этом заявив российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее объявил о намерении захватывать суда РФ в территориальных водах Британии. Он добавил, что военные королевства якобы вправе подниматься на борт кораблей, которые связаны с Россией.

«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — сказал дипломат.

Келин призвал Лондон «хорошо подумать» о последствиях такого шага и о том, как они будут поступать с захваченными судами и грузами. Он добавил, что за такими действиями последуют обращения судовладельцев в судебные органы и значительные финансовые издержки.

Как сообщал KP.RU, российское посольство назвало враждебными шагами Лондона планы по задержанию торговых судов. В ведомстве уточнили, что Россия примет необходимые меры, в том числе с использованием асимметричных инструментов, для защиты своих интересов.

