Россиян предупредили о штрафах за работу стиральной машины ночью

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 5 тыс. рублей за использование стиральных машин в ночное время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.
Об этом юрист рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам Овсепяна, главная проблема в подобных ситуациях заключается не в самом звуке, а в сильной вибрации, передающейся по перекрытиям и трубам. Во время отжима уровень шума может достигать 70 децибел, что серьёзно превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.
Он уточнил, что конкретные ограничения и размеры взысканий регулируются законами отдельных регионов России. Например, в Санкт-Петербурге штрафы по данному основанию являются одними из самых высоких в стране и доходят до 5 тыс. рублей.
«За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 тыс. рублей», — пояснил Овсепян.
