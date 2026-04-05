Россиян предупредили о штрафах за работу стиральной машины ночью

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 5 тыс. рублей за использование стиральных машин в ночное время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.

Об этом юрист рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Овсепяна, главная проблема в подобных ситуациях заключается не в самом звуке, а в сильной вибрации, передающейся по перекрытиям и трубам. Во время отжима уровень шума может достигать 70 децибел, что серьёзно превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.

Он уточнил, что конкретные ограничения и размеры взысканий регулируются законами отдельных регионов России. Например, в Санкт-Петербурге штрафы по данному основанию являются одними из самых высоких в стране и доходят до 5 тыс. рублей.

«За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 тыс. рублей», — пояснил Овсепян.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тыс. рублей за хранение автомобильных шин в подъездах.