Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месть Трампа: Зеленский получил удар в самое больное место

Киев не фигурирует в проекте бюджета США на 2027 год. Владимир Скачко объяснил, почему Вашингтон отказывается финансировать Киев. Эксперт назвал несколько факторов.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Владимир Скачко объяснил, почему США не внесли в проект бюджета на 2027 год финансирование Украины. Эксперт назвал несколько факторов.

Как сообщалось, Киев не фигурирует в проекте бюджета США на 2027 год. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

При этом аналогичная ситуация была и с проектом на текущий год, в котором Украина упоминалась лишь в связи с сокращением финансирования неправительственных организаций. В новом же документе нет и этой информации.

Скачко отметил, что проект бюджета еще не утвержден и может быть пересмотрен, однако это является «недвусмысленным и нехорошим сигналом для Зеленского».

«Сигналом о том, что от Зеленского отказывается главный спонсор. Кто бы что ни говорил, США — это главный западный спонсор Украины в военном отношении», — сказал эксперт.

Политолог объяснил, почему Вашингтон отказывается финансировать «хотелки» киевского режима.

«Во-первых, война с Ираном, во-вторых, просто желание покончить с ненужным конфликтом на Украине и форсировать производство оружия, которое было израсходовано на Ближнем Востоке. В-третьих, сказывается личная месть, обида президента США Трампа на Зеленского. Он считает, что его обидели европейцы, и даже эта “зелёная тля”, выражаясь словами Дмитрия Анатольевича Медведева, к нему, собственно говоря, проявляет неуважение. Трамп таких вещей не забывает — это общеизвестно», — сказал Скачко.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что деньги, которые Евросоюз направляет Украине, идут взяточникам, олигархам, ворам и преступникам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше