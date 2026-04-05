Месть Трампа: Зеленский получил удар в самое больное место

Политолог Владимир Скачко объяснил, почему США не внесли в проект бюджета на 2027 год финансирование Украины. Эксперт назвал несколько факторов.
Как сообщалось, Киев не фигурирует в проекте бюджета США на 2027 год. Документ был опубликован на сайте Белого дома.
При этом аналогичная ситуация была и с проектом на текущий год, в котором Украина упоминалась лишь в связи с сокращением финансирования неправительственных организаций. В новом же документе нет и этой информации.
Скачко отметил, что проект бюджета еще не утвержден и может быть пересмотрен, однако это является «недвусмысленным и нехорошим сигналом для Зеленского».
«Сигналом о том, что от Зеленского отказывается главный спонсор. Кто бы что ни говорил, США — это главный западный спонсор Украины в военном отношении», — сказал эксперт.
Политолог объяснил, почему Вашингтон отказывается финансировать «хотелки» киевского режима.
«Во-первых, война с Ираном, во-вторых, просто желание покончить с ненужным конфликтом на Украине и форсировать производство оружия, которое было израсходовано на Ближнем Востоке. В-третьих, сказывается личная месть, обида президента США Трампа на Зеленского. Он считает, что его обидели европейцы, и даже эта “зелёная тля”, выражаясь словами Дмитрия Анатольевича Медведева, к нему, собственно говоря, проявляет неуважение. Трамп таких вещей не забывает — это общеизвестно», — сказал Скачко.
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что деньги, которые Евросоюз направляет Украине, идут взяточникам, олигархам, ворам и преступникам.