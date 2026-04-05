РИА Новости: ВСУ перебрасывают инженерные подразделения в приграничные районы

ВСУ перебрасывают инженерные подразделения в приграничные районы для дистанционного минирования и проведения атак.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Противник активно перебрасывает из западных областей различные инженерные подразделения для дистанционного минирования района государственной границы, а также для террористических атак на объекты российской гражданской инфраструктуры», — приводит агентство слова собеседника.
В силовых структурах подчеркнули, что российские войска выявляют данные подразделения и уничтожают их.
Ранее стало известно, что украинские военные перебрасывают 53-ю отдельную механизированную бригаду из Краматорска на Волчанское направление в Харьковской области.