Украинцы не хотят сражаться: на Украине признали страшную правду

Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* рвется к власти, он хочет занять кресло президента Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя последнее заявление бывшего главы ГУР.
Ранее Буданов* признал, что украинцы не хотят сражаться, и призвал «не ждать чуда» в изменении формата работы ТЦК.
«Буданов* рвётся к высоким постам — должность главы офиса ему явно маловато. Он пытается манипулировать общественным мнением, затрагивает социально важные темы, стремится повысить своё электоральное признание, рассчитывает, что на будущих выборах, которые в любом случае когда-то состоятся на Украине, ему позволят баллотироваться в президенты. У него далеко идущие планы, и сейчас он пытается реализовать все свои возможности по максимальному сценарию», — сказал Иванников.
Эксперт прогнозирует, что в скором времени Буданов* начнет публично критиковать решения главкома ВСУ Александра Сырского и самого главы киевского режима Владимира Зеленского и прочего киевского руководства.
«Это его план действий на ближайшее время», — подытожил Иванников.
Как сообщалось, Буданову* предъявили обвинения за удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области. По данным СК, в результате атаки погибли 29 человек.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.