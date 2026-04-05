Смотритель храма рассказал, как молитва Богородице спасла людей от РСЗО ВСУ

«После обеда начался залповый обстрел РСЗО кассетного типа по месту нашего расположения. В тот момент я находился неподалеку от непосредственно храма. Я сразу побежал туда и начал читать акафист Пресвятой Богородице. Обстрел прошел, мы продержались хорошо, практически без потерь — было четыре ранения несильных. Можно сказать, что Богородица нам в этот момент и помогла», — сказал он на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.