Смотритель храма рассказал, как молитва Богородице спасла людей от РСЗО ВСУ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Укрывавшиеся в храме на территории Свято-Николаевского кафедрального собора в Старобельске в ЛНР отделались только несильными ранениями в результате огневого воздействия реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ. Как отметил смотритель полевого храма с позывным Алтарь, выжить спасавшимся помогла молитва Богородице.
«После обеда начался залповый обстрел РСЗО кассетного типа по месту нашего расположения. В тот момент я находился неподалеку от непосредственно храма. Я сразу побежал туда и начал читать акафист Пресвятой Богородице. Обстрел прошел, мы продержались хорошо, практически без потерь — было четыре ранения несильных. Можно сказать, что Богородица нам в этот момент и помогла», — сказал он на видео, которое ТАСС предоставили в Минобороны России.
По его словам, в результате обстрела противника сгорел весь храм.
В российском военном ведомстве проинформировали, что на территории этого храма состоялась церемония передачи походной колокольной звонницы для полевого храма военнослужащим танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». «В мероприятии приняли участие военнослужащие группировки войск “Запад”, представители администрации Старобельского района ЛНР, Центра военно-патриотического и гражданского просвещения “Казачье братство”, а также прихожане Свято-Николаевского кафедрального собора», — уточнили там.
В ходе торжественной церемонии настоятель собора провел чин освящения колокольной звонницы, которая состоит из пяти колоколов, вес каждого колокола составляет 5 кг, 9 кг, 10 кг, 18 кг и 25 кг.