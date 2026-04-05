В Кувейте после атаки БПЛА повреждены две электростанции

В Кувейте после атаки беспилотников повреждены две электростанции и опреснительные установки, сообщает KUNA со ссылкой на Минэнерго страны.
«В результате был нанесён значительный материальный ущерб, но никто не пострадал», — говорится в публикации.
В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар в нефтеперерабатывающем комплексе. Удару дронов подвергся также комплекс правительственных зданий.
