Россиянам перечислили алкогольные напитки, которые чаще всего вызывают аллергию

«Здесь всё дело в других веществах, которые образуются в алкогольных напитках в процессе брожения и ферментации. На них реагируют тучные клетки. Они содержатся в тканях организма и при определённых условиях запускают активное производство гистамина — того же вещества, которое участвует в развитии аллергической реакции. Так что симптомы могут быть сходными: покраснение кожи, зуд, заложенность носа, головная боль, ощущение песка в глазах, слёзотечение. При этом интенсивность зависит от дозы: чем больше человек выпил такого алкоголя, тем сильнее проявления псевдоаллергии», — пояснила врач.