Россиянам перечислили алкогольные напитки, которые чаще всего вызывают аллергию

Аллергия на алкоголь возможна, но чаще её вызывает не этиловый спирт, а компоненты напитка: белки пшеницы и ячменного солода в пиве, яичный белок или орехи, которые используются для ароматизации, виноградный белок в вине или другие добавки. Иммунная система ошибочно распознаёт одно из этих веществ как угрозу и начинает вырабатывать против него особые антитела.

Об этом предупредила в беседе с RT эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Когда такой аллерген попадает в организм снова, иммунитет реагирует на это массированным выбросом гистамина и других веществ, которые и вызывают симптомы аллергии. Реакция может быть очень тяжёлой, вплоть до отёка Квинке или анафилактического шока. Иногда для этого достаточно одного глотка алкоголя», — объяснила она.

Кроме того, возможна псевдоаллергическая реакция, в развитии которой иммунная система не участвует, предупредила специалист.

«Здесь всё дело в других веществах, которые образуются в алкогольных напитках в процессе брожения и ферментации. На них реагируют тучные клетки. Они содержатся в тканях организма и при определённых условиях запускают активное производство гистамина — того же вещества, которое участвует в развитии аллергической реакции. Так что симптомы могут быть сходными: покраснение кожи, зуд, заложенность носа, головная боль, ощущение песка в глазах, слёзотечение. При этом интенсивность зависит от дозы: чем больше человек выпил такого алкоголя, тем сильнее проявления псевдоаллергии», — пояснила врач.

Чаще всего истинную аллергическую реакцию или псевдоаллергию вызывают красное вино и пиво, отметила Кашух.

«Крепкие напитки — виски, бренди и особенно самогон — опасны из-за высокого содержания различных примесей, сивушных масел и дубильных веществ. Важно также знать о существовании генетической непереносимости алкоголя. Это не аллергия, а врождённая особенность, связанная с мутациями генов, которые отвечают за производство ферментов, перерабатывающих этанол», — отметила специалист.

Если их не хватает, токсичные вещества накапливаются и вызывают сильное покраснение лица, тошноту и тахикардию, предупредила она.

Ранее россиянам напомнили, на что в апреле может быть аллергия.