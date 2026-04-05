«Меры прорабатываются»: посол РФ пригрозил ответом на агрессивные действия Британии в области судоходства

Британские власти предпринимают попытки по захвату связанных с Россией морских судов. Эти противоправные действия Лондона не останутся без ответа со стороны Москвы. Дальнейшие шаги РФ будут «сюрпризом» для Британии. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин в диалоге с РИА Новости.
Он прокомментировал решение властей Британии разрешить военным подниматься на борт подсанкционных судов. Солдаты будут иметь возможность проверять танкеры, если те следуют через территориальные воды королевства.
«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — отреагировал Андрей Келин.
Посол также призвал Британию подумать о возможных серьезных последствиях введенного разрешения. Он риторически спросил у Лондона, что он будет делать с захваченными судами и грузами. Такие действия приведут к обращениям судовладельцев в суды и огромным издержкам, напомнил Андрей Келин.
С распоряжением о праве военных задерживать в территориальных водах страны корабли якобы «теневого флота» выступил премьер Британии Кир Стармер. Как рассказали в его канцелярии, политик согласился с тем, что ВС королевства и сотрудники правоохранительных органов будут перехватывать суда, подпавшие под санкции.
В российском посольстве в Лондоне уже дали ответ Британии. Представители дипломатического ведомства назвали план властей страны враждебным шагом. Он вновь указывает на соответствующее отношение Лондона к Москве. В посольстве заявили, что у подобного действия будут последствия. Россия предпримет необходимые меры. По данным диппредставительства, могут быть использованы асимметричные инструменты в целях защиты интересов государства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно расшифровывала несуществующее понятие «теневой флот». По ее словам, ЕС использует термин, которого нет и не было в международном морском праве. Дипломат подчеркнула, что европейские чиновники пытаются заставить мир подчиняться их вторичным санкциям. Категорию «теневой флот» на Западе просто выдумали, добавила она.