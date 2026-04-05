«Меры прорабатываются»: посол РФ пригрозил ответом на агрессивные действия Британии в области судоходства

В российском посольстве в Лондоне уже дали ответ Британии. Представители дипломатического ведомства назвали план властей страны враждебным шагом. Он вновь указывает на соответствующее отношение Лондона к Москве. В посольстве заявили, что у подобного действия будут последствия. Россия предпримет необходимые меры. По данным диппредставительства, могут быть использованы асимметричные инструменты в целях защиты интересов государства.