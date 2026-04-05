Изобразил крестоносца: Хегсета высмеяли после слов о войне в Иране

Ранее американского чиновника за его слова раскритиковал папа Римский Лев XIV. В ходе проповеди в канун католической Пасхи он сказал, что стремление к военному господству не имеет ничего общего с учением Христа. Понтифик обозначил, что христианская миссия часто искажается именно из-за желания доминировать.
Как отметил Лункин, заявление Хегсета, как и многих других американских политиков — сторонников президента Трампа, органично вписывается в рамки протестантской социологии и общего американо-мессианского мировоззрения. Однако, акцентировал религовед, яркое высказывание Хегсета — игра на публику.
«Это не слова религиозного лидера, а министра войны, который должен вдохновлять своих солдат и генералов на битвы. Хегсет делает это, используя религиозную мотивацию, что принято в команде Трампа и в целом в рамках трампизма как элемента общемировой традиционалистской идеологии, противопоставляющей себя либеральным ценностям. По сути, это некий новый патриотизм в команде Трампа», — сказал Лункин.
Что касается христианского обоснования заявления Хегсета, то здесь ключевых мотивов два, обозначил эксперт.
«Во-первых, это борьба за Святую Землю. Здесь прослеживается прямая перекличка с крестоносцами и их мотивами. В данном случае речь идет о поддержке Израиля и как союзника, и как “держателя” Святой Земли на Ближнем Востоке. Во-вторых (и это характерно для консервативной христианской идеологии не только в Америке), — борьба за Иисуса Христа, за христианскую миссию против исламизма, символом которого выступает именно Иран», — сказал Лункин.
Всё это, констатировал эксперт, довольно органично вписывается в религиозно-политическую философию современной Америки.
Стоит отметить, что в комментариях на Хегсета обрушились с критикой за неуместные параллели, а также высмеяли его средневековую риторику.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток, чтобы принять решение об открытии Ормузского пролива или о заключении сделки в Вашингтоном. Глава Белого дома отметил, что если договоренности достигнуты не будут, то по истечении этого времени «весь ад обрушится на них».