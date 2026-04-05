США грозят адом Ирану за Ормуз: главная новость о войне 5 апреля

Соединенные Штаты поставили Ирану новый ультиматум из-за блокировки Ормузского пролива. Американский лидер Дональд Трамп 4 апреля снова дал иранским властям 48 часов на обдумывание сделки, а в противном случае пообещал устроить им ад.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, как Иран отреагирует на новые угрозы.
Через пролив проходит порядка 15−20% мировой нефти и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа. Примечательно, что это уже не первый ультиматум Трампа. 22 марта он уже делал подобное заявление. Тогда он пообещал нанести удары по энергетике Ирана в случае отказа от открытия пролива.
Угрозы, однако, тогда так и не были реализованы, поскольку США после истечения срока ультиматума объявили о паузе в ударах по Ирану.
Эксперты по Ближнему Востоку при этом считают, что и этот ультиматум не изменит ситуацию.
«Иран будет и дальше блокировать Ормузский пролив для судов недружественных государств. Вряд ли у Трампа есть возможность что-то изменить и повлиять на открытие пролива, только если произойдет попытка наземной операции, однако она может закончиться плохо для самих американцев», — пояснил эксперт.
Аналогичное мнение по поводу ультиматума Трампа выразил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Трамп рассчитывал, что война завершится за несколько дней и на этом фоне произойдет развал Ирана и смена власти. Однако эти расчеты Белого дома не оправдались, война приобретает затяжной характер без перспектив быстрого решения и с множеством экономических, политических и геополитических издержек для Америки. Трамп то ставит ультиматумы и обещает новые удары или наземную операцию, то заявляет о якобы наметившемся переговорном процессе», — подчеркнул Шаповалов.
Эксперты при этом сходятся в одном: США хотят выйти из конфликта, но так, чтобы можно было выставить себя победителем, однако Иран успешно перекрывает Штатам все пути отхода.
