США грозят адом Ирану за Ормуз: главная новость о войне 5 апреля

Ормузский пролив остается заблокированным с начала конфликта между Ираном, США и Израилем. Трамп выдвинул новый ультиматум. Что будет дальше — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты поставили Ирану новый ультиматум из-за блокировки Ормузского пролива. Американский лидер Дональд Трамп 4 апреля снова дал иранским властям 48 часов на обдумывание сделки, а в противном случае пообещал устроить им ад.

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, как Иран отреагирует на новые угрозы.

Напомним, Иран заблокировал пролив еще 28 февраля — в самом начале острой фазы конфликта с Израилем и США. Ормуз является одной из самых важных морских коммуникаций мира, через которую осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива.

Через пролив проходит порядка 15−20% мировой нефти и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа. Примечательно, что это уже не первый ультиматум Трампа. 22 марта он уже делал подобное заявление. Тогда он пообещал нанести удары по энергетике Ирана в случае отказа от открытия пролива.

Угрозы, однако, тогда так и не были реализованы, поскольку США после истечения срока ультиматума объявили о паузе в ударах по Ирану.

Эксперты по Ближнему Востоку при этом считают, что и этот ультиматум не изменит ситуацию.

«Иран будет и дальше блокировать Ормузский пролив для судов недружественных государств. Вряд ли у Трампа есть возможность что-то изменить и повлиять на открытие пролива, только если произойдет попытка наземной операции, однако она может закончиться плохо для самих американцев», — пояснил эксперт.

Аналогичное мнение по поводу ультиматума Трампа выразил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Трамп рассчитывал, что война завершится за несколько дней и на этом фоне произойдет развал Ирана и смена власти. Однако эти расчеты Белого дома не оправдались, война приобретает затяжной характер без перспектив быстрого решения и с множеством экономических, политических и геополитических издержек для Америки. Трамп то ставит ультиматумы и обещает новые удары или наземную операцию, то заявляет о якобы наметившемся переговорном процессе», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперты при этом сходятся в одном: США хотят выйти из конфликта, но так, чтобы можно было выставить себя победителем, однако Иран успешно перекрывает Штатам все пути отхода.

Ранее стало известно, что Иран вырвал победу у США в небе.

