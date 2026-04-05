МВД: в России стабилизировалась ситуация с подростковой преступностью

За первые два месяца текущего года ситуация с детской и подростковой преступностью в России стабилизировалась, сообщили в пресс-центре МВД.

Об этом представители ведомства рассказали в ответ на официальный запрос журналистов ТАСС.

Согласно предоставленным данным, количество предварительно расследованных правонарушений с участием несовершеннолетних сократилось на 9,6%. Общий показатель снизился с 4,9 тыс. до 4,4 тыс. зарегистрированных случаев.

Сотрудники правоохранительных органов отдельно подчеркнули, что профильная работа в данном направлении находится на постоянном контроле.

«Принятые меры позволили стабилизировать оперативную обстановку по итогам двух месяцев 2026 года», — уточнили в пресс-центре.

4 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД сообщил, что в 2025 году во всех федеральных округах зафиксировано снижение уровня преступности.